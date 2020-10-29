Число нарушителей мер по коронавирусу снизилось в Санкт-Петербурге

Смольный подвел итоги усиленного надзора за соблюдением коронавирусных мер 28 октября. Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Усиленный контроль за мерами безопасности по коронавирусу работает – Смольный отчитался о снижении числа нарушителей санитарных правил. По данным Ситуационного центра, 28 октября 2020 года за отсутствие масок в общественном транспорте административные протоколы достались только 13 горожанам: из них семеро попались в наземном, а шестеро в подземном транспорте. Днем ранее нарушителей среди пассажиров было 19.

Чаще всего у сотрудников общепита и торговцев не было QR-кодов, позволяющих работать во время коронавируса. Фото: cipit.gov.spb.ru

- Также за день специалисты проверили еще 4 433 организации. Протоколы составлены на 80 предприятий. Больше всего нарушителей среди организаций из потребительского сектора было во Фрунзенском, Пушкинском и Приморском районах. Растет количество получения QR-кодов, - гласят данные свежего дайджеста Ситуационного центра по соблюдению стандартов безопасности.

Добавим, что больше всего нарушений в общепите и розничной торговле касаются отсутствия QR-кода, разметки и дезинфекции. Носить маски практически все уже научились.