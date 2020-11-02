Владимир Путин посетит Санкт-Петербург для поднятия флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Владимир Путин посетит Санкт-Петербург 3 ноября 2020 года. Фото: "Адмиралтейские верфи"

Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург 3 ноября, чтобы принять участие в церемонии поднятия флага на неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин», который строился на «Адмиралтийских верфях» с 2012 года. Напомним, корабль будут использовать для походов на Северном морском пути по заказу «Росморпорта».

- Поездку президента России на мероприятие подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос, планируется ли на вторник, 3 ноября, поездка Владимира Путина в Петербург и участие в церемонии на ледоколе, - пишет ТАСС.

В Кремле пока не подтверждали, встретится ли президент с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Примечательно, что градоначальник до сих пор находится на самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом. Ранее Беглов признался, что на дому он вынужден работать «далеко за полночь».