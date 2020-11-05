75% петербуржцев проголосовали за очное обучение в школах

Три четверти петербуржцев высказались за очное обучение в школах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы горой встали за очное обучение для школьников, несмотря на очень серьезные показатели суточной заболеваемости коронавирусом. Больше 76 тысяч человек, или 75% от опрошенных, высказались против дистанционки.

- Больше всего сообщений приходит сейчас с одним вопросом: как будет организовано обучение школьников во второй четверти? Количество заболевших растет, ситуация сложная. Как и две недели назад, семьи делятся на тех, кто боится перехода на дистанционное обучение, и тех, кто настаивает на нем, - говорится на страничке вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, где и проходит опрос.

Как скажутся его результаты на решении Смольного - непонятно. Пока принят промежуточный вариант: в городе организован параллельный учебный процесс. Одни школьники придут в классы, а другие сядут за тетрадки дома. Для них будут работать отдельные учителя.

Чтобы оставить ребенка на дистанционке, родителям надо написать заявление директору школы.