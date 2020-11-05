Избитая топором собака вышла из комы и начала ходить в ветклинике Санкт-Петербурга

Выброшенный в помойку в Петербурге полумертвым пес начал ходить Фото: СОЦСЕТИ

Хорошие новости про пса по имени Андрюша, которого в сентябре 2020 года нашла петербурженка в мусорном контейнере в центре Санкт-Петербурга. Животное было истерзано, с множеством ран от топора на голове. Долгое время собака находилась в коме. Но благодаря заботе ветеринаров и волонтеров Андрюша ожил и уже даже начал ходить. Видео аккуратных шагов пса было опубликовано в соцсети в среду, 4 ноября 2020 года.

- У парня все потихоньку - ходит, кушает. Сегодня ходил по коридору, заглядывая в двери, очень хотел зайти в комнату, где отдыхает медперсонал. По коридору он идет смелее, наверное понимает, что нет препятствия и не нужно так аккуратничать, - рассказали активисты, помогающие Андрюше.

Долгое время Андрюша был в коме, даже на искусственной вентиляции легких. Малышу сделали несколько операций. Сейчас раны на голове уже затянулись. Однако впереди еще долгие месяцы реабилитации.

Виновник такого состояния собаки найден. Это приятель владельца собаки. Полиции он рассказал, что якобы пес тяжело дышал, поэтому он решил убить ее, чтобы не мучалась.