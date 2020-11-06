Смольный вновь усилит контроль за соблюдением коронавирусных мер в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга снова ужесточат контроль за соблюдением ограничительных мер по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный снова ужесточит контроль за соблюдением ограничительных мер по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Напомним, с 26 октября 2020 года власти увеличили в три раза количество надзорных патрулей в городе. Видимо, теперь проверок будет еще больше. Чиновники из районных администраций вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, прокуратуры и полиции будут следить за «ковид-диссидентами» во всех общественных местах.

- В предстоящие выходные (7 и 8 ноября – Прим.ред) и на следующей неделе будет усилен контроль за организациями, в которых введены ограничения. А с понедельника, 9 ноября, мы ужесточим контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, - предупредил всех горожан вице-губернатор Евгений Елин.

Вдобавок чиновник посоветовал петербуржцам избегать мест массового скопления людей, поскольку рост заболеваемости коронавирусом не просто продолжается, но и ставит новые рекорды. Поэтому Смольный ввел новые ограничения с 9 ноября.