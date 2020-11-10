Стену памяти умершим от коронавируса медикам уберут 13 ноября с Малой Садовой

Стену памяти, посвященную умершим от коронавируса медикам, снимут с 13 ноября в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стену памяти умершим от коронавируса медикам демонтируют с Малой Садовой в субботу, 13 ноября. Об этом «Комсомолке» рассказала создательница временного мемориала Ирина Маслова, которая полгода обновляла строительный забор напротив здания Комздрава новыми табличками с именами и фотографиями погибших медработников.

- Таблички передадим в Музей политической истории на Петроградке. Потом обговорим, как мы сможем сделать выставку. А в 13:00 13 ноября на Карповке напротив Первого меда будет заложена табличка о том, что на этом месте появится постоянный памятник медикам. Это ангел от умершего в мае скульптора Романа Шустрова. Рядом будет QR-код, который отсылает в онлайн к портретам погибших медиков. Эта виртуальная памятная галерея, увы, будет обновляться, - рассказала Ирина Маслова.

По словам создательницы мемориала, сейчас на стене памяти находятся 106 табличек с погибшими медработниками – от санитарок до опытнейших врачей.