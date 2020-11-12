Смольный рассказал, как будет работать зона платной парковки на улице Рубинштейна

На улице Рубинштейна появится зона платной парковки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В декабре 2020 года на улице Рубинштейна появится зона платной парковки, которая должна еще больше ограничить движение транспорта. Как именно будет работать система и кто сможет получить льготные парковочные разрешения, рассказали в Смольном.

- Парковочное разрешение действует в течение трех лет. Ежегодная льготная плата – 1 800 рублей. Оформить его может собственник жилого помещения, расположенного в границах улицы Рубинштейна, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

При этом на отдельную квартиру положено не больше двух разрешений, а для коммуналок - по одному на каждую квитанцию по квартплате.

Оформить бесплатное льготное разрешение смогут живущие на Рубинштейна участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Все многодетные семьи из Петербурга. А также владельцы электромобилей.

Оформить документы можно через МФЦ или портал госуслуг.