На Малой Садовой улице начали разбирать мемориал врачам, погибшим от коронавируса

"Стену памяти" начали убирать с Малой Садовой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мемориал погибшим от коронавируса петербургским медикам, более известный как «Сена памяти» на Малой Садовой улице, начали демонтировать утром 13 ноября. Фотографии медработников, маски, цветы, памятные ленты и многое другое снимают со строительного забора, чтобы потом перенести в другое место. А постоянный мемориал появится чуть позднее на набережной реки Карповки.

- Таблички передадим в Музей политической истории на Петроградке. Потом обговорим, как мы сможем сделать выставку, - рассказала «КП-Петербург» одна из организаторов народного мемориала Ирина Маслова.

Сегодня же, 13 ноября, в 13:00 напротив Первого меда (медуниверситет имени Павлова) состоится установка закладного камня. Позднее на этом месте появится постоянный памятник погибшим медикам.

Он будет представлять собой фигурку ангела, созданного скульптором Романом Шустровым, который сам умер от коронавируса.

Здесь же будет QR-код, который «проведет» на виртуальную памятную галерею с портретами врачей.