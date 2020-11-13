Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Стало известно, когда появится мемориал медикам, погибшим от коронавируса в Санкт-Петербурге

Интерактивный памятник будет выглядеть как точная копия грустного ангела из Любашинского сада
Алена ЧИЧИГИНААлена ЧИЧИГИНА
КомментироватьОставить комментарий
В отличие от улицы Садовой, где до этого была стихийная "Стена памяти", расположение вполне удачное.

В отличие от улицы Садовой, где до этого была стихийная "Стена памяти", расположение вполне удачное.

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Стихийный мемориал убрали, скоро появится новый, но уже согласованный. И в другой части города. В пятницу, 13 ноября, на месте будущего мемориала медикам, погибшим от коронавируса в Петербурге, установили табличку.

Расположится он на набережной реки Карповки. Место выбрали не случайно, здесь рядом находится Первый мед, собственно, где проходят обучение будущие врачи, в нескольких метрах - лечебные учреждения, которые в числе прочего занимаются проблемой COVID-19. К тому же вокруг есть свободное пространство, спокойная зона и река. В отличие от улицы Садовой, где до этого была стихийная "Стена памяти", расположение вполне удачное.

Автор памятника Роман Шустров тоже умер от коронавируса весной этого года

Автор памятника Роман Шустров тоже умер от коронавируса весной этого года

Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Напомним, в апреле 2020 года активистка и общественница Ирина Маслова организовала "Стену" напротив здания Комздрава. Пополняла строительный забор новыми табличками с именами и фотографиями погибших медработников. За это время, по словам создательницы мемориала, скопилось 106 портретов – от санитарок до опытнейших врачей. И хотя дело благое, мемориал всегда был под угрозой сноса. Тогда активисты вместе с депутатами и властями взялись за решение вопроса. И вот в ноябре дело сдвинулось с мертвой точки.

- Таблички на Садовой сняли и передали в Музей политической истории. Потом сделаем выставку, - рассказала "КП-Петербург" Ирина Маслова.

А на Карповке будет совершенно новый мемориал. Он будет в виде грустного ангела, точной копии скульптуры в Любашинском саду.

- Этот выбор очень символичен, так как автор памятника Роман Шустров тоже умер от коронавируса весной этого года, - отметила родственница художника Ольга Шустрова. - Для нас это большая потеря. Но мы рады, что и после смерти его работы станут подарком городу. К слову, это будет уже третий ангел Романа в Петербурге.

Отметим, что новый памятник будет интерактивным. Готовится виртуальная галерея с портретами медиков, которую можно будет увидеть, если навести смартфон на часть мемориала.

- Пока эта часть проекта в разработке, - заявил глава администрации Петроградского района Иван Громов, по чьей инициативе установлен памятник. - Точные сроки завершения неизвестны, но планируем представить полностью готовый мемориал через три месяца.

Активисты вместе с депутатами и властями взялись за решение вопроса

Активисты вместе с депутатами и властями взялись за решение вопроса

Фото: Алена ЧИЧИГИНА