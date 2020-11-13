Стало известно, когда появится мемориал медикам, погибшим от коронавируса в Санкт-Петербурге

В отличие от улицы Садовой, где до этого была стихийная "Стена памяти", расположение вполне удачное. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Стихийный мемориал убрали, скоро появится новый, но уже согласованный. И в другой части города. В пятницу, 13 ноября, на месте будущего мемориала медикам, погибшим от коронавируса в Петербурге, установили табличку.

Расположится он на набережной реки Карповки. Место выбрали не случайно, здесь рядом находится Первый мед, собственно, где проходят обучение будущие врачи, в нескольких метрах - лечебные учреждения, которые в числе прочего занимаются проблемой COVID-19. К тому же вокруг есть свободное пространство, спокойная зона и река. В отличие от улицы Садовой, где до этого была стихийная "Стена памяти", расположение вполне удачное.

Автор памятника Роман Шустров тоже умер от коронавируса весной этого года Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Напомним, в апреле 2020 года активистка и общественница Ирина Маслова организовала "Стену" напротив здания Комздрава. Пополняла строительный забор новыми табличками с именами и фотографиями погибших медработников. За это время, по словам создательницы мемориала, скопилось 106 портретов – от санитарок до опытнейших врачей. И хотя дело благое, мемориал всегда был под угрозой сноса. Тогда активисты вместе с депутатами и властями взялись за решение вопроса. И вот в ноябре дело сдвинулось с мертвой точки.

- Таблички на Садовой сняли и передали в Музей политической истории. Потом сделаем выставку, - рассказала "КП-Петербург" Ирина Маслова.

А на Карповке будет совершенно новый мемориал. Он будет в виде грустного ангела, точной копии скульптуры в Любашинском саду.

- Этот выбор очень символичен, так как автор памятника Роман Шустров тоже умер от коронавируса весной этого года, - отметила родственница художника Ольга Шустрова. - Для нас это большая потеря. Но мы рады, что и после смерти его работы станут подарком городу. К слову, это будет уже третий ангел Романа в Петербурге.

Отметим, что новый памятник будет интерактивным. Готовится виртуальная галерея с портретами медиков, которую можно будет увидеть, если навести смартфон на часть мемориала.

- Пока эта часть проекта в разработке, - заявил глава администрации Петроградского района Иван Громов, по чьей инициативе установлен памятник. - Точные сроки завершения неизвестны, но планируем представить полностью готовый мемориал через три месяца.