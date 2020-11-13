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Спорт

Семак прокомментировал отсутствие Дзюбы на тренировках «Зенита»

По словам главного тренера петербургского клуба, Артему дали дополнительный день отдыха
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Артема Дзюбы не было на тренировке "Зенита" после скандала с интимным видео.

Артема Дзюбы не было на тренировке "Зенита" после скандала с интимным видео.

Фото: Александр ГЛУЗ

Сергей Семак объяснил, почему Дзюба до сих пор не появился на тренировках «Зенита». Напомним, сейчас в чемпионате России перерыв на матчи сборных. Артема как раз не вызвали в команду по решению Станислава Черчесова из-за скандала с публикацией интимного видео в Сети. Позже появилась информация, что у Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов за то, чтобы запись не оказалась в интернете, но он решил не сотрудничать с шантажистом.

Однако в «Зените» Артема только поддержали. Хоть Семак и не говорит, чем конкретно занимается форвард его команды в столь сложный момент, но поясняет – человеку нужен отдых.

- Артему Дзюбе предоставили дополнительный день отдыха, и завтра, 14 ноября, он начинает тренироваться вместе со всеми. Что касается остальных, то Азмун и Дриусси уже начали работать по индивидуальной программе, а у Кругового сомнительный тест на коронавирус, перепроверяем его сейчас, - отметил Семак в интервью пресс-службе «Зенита».