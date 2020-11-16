Депутаты Санкт-Петербурга хотят ограничить торговлю «веселящим газом»

Вносить газ в число наркотических или психотропных веществ не станут, чтобы не возникли лишние сложности при закупке его для анестезии. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Сразу два законопроекта об ограничении продажи закиси азота, или «веселящего газа», рассмотрят депутаты Санкт-Петербурга на предстоящем заседании. Один оградит от опасного газа детей и остановит его бесконтрольную продажу на региональном уровне, второй – на федеральном.

– Вдыхание «веселящего газа» стало серьезной проблемой, особенно среди молодежи. При этом закись азота не относится к числу наркотических веществ и находится в свободной продаже, – обращает внимание председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – В состоянии опьянения от «веселящего газа» совершаются тяжкие правонарушения. Сами молодые люди рискуют гибелью от сердечной недостаточности, гипоксии и других проблем с дыханием. Оградить несовершеннолетних от этой опасности – наш прямой долг.

Разрабатывать тему «веселящего газа» парламент Петербурга начал еще в марте 2019-го. Теперь депутаты подготовили законопроект, который предусматривает административную ответственность за продажу «веселящих шариков» детям и подросткам.

Во второй поправке ЗакС поддержал Госдуму, которая предлагает запретить продажу закиси азота кому бы то ни было для целей, не связанных с медицинскими. Собираются наложить табу и на пропаганду подобного «увеселения». При этом вносить газ в число наркотических или психотропных веществ не станут, чтобы у учреждений здравоохранения не возникли лишние сложности при закупке его для анестезии.

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