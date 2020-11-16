Главным врачом Мариинской больницы стал полковник Анатолий Завражнов

Глава Комаздрава Лисовец и вице-губернатор Эргашев представили нового главврача Мариинской больницы Завражнова (справа). Фото: gov.spb.ru

Мариинская больница Санкт-Петербурга получила нового главного врача. Им стал Анатолий Завражнов, которого коллективу медучреждения представил вице-губернатор Олег Эргашев. Церемония прошла 16 ноября.

- Анатолий Завражнов имеет большой клинический и организаторский опыт, который позволит ему проявить свой потенциал в новой должности, - приводит слова Эргашева пресс-служба Смольного.

Отметим, что Завражнов является выпускником Военно-медицинской академии им. Кирова, где работал заместителем начальника кафедры военно-полевой хирургии по клинической работе, а позже руководил многопрофильной клиникой ВМА. Имеет практику полевой хирургии. Имеет звание полковника.

Напомним, что без постоянного руководителя крупнейшая в городе больница была с начала октября, когда уволился Олег Емельянов, бывший главврачом Мариинки на протяжении 22 лет. Его место временно заняла заместитель главврача по клинико-экспертной работе Евгения Рубежова, но новым руководителем больницы она не стала.