Алла Егорова стала временным главой петербургского Горизбиркома

Алла Егорова стало врио главы Горизбиркома Петербурга. Фото: vk.com/stpbik

У Петербургского Горизбиркома появился новый руководитель. Пока, правда, временный. Им стала бывший заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Алла Егорова, сменившая на этом посту Виктора Миненко, ушедшего «по собственному желанию» 12 ноября.

- Да, сегодняшнее заседание в роли исполняющего обязанности руководителя Горизбиркома проводила уже Алла Егорова, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе комиссии.

Отметим, что Егорова работала помощником депутата Госдумы, была главой Лицензионной палаты Петербурга, сотрудником администрации Петроградского района, Заксобрания Петербурга, а с 2017 года стала замглавы Горизбиркома.

Уже при ней на должность руководителя пришел и Виктор Миненко, чья двухлетняя работа вызвала немало критики со стороны главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой. Особенно ее удивило награждение Миненко орденом «за заслуги перед государством», состоявшееся за день до его увольнения.