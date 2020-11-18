14-летний сын петербургского судьи, застреливший друга из ружья, не будет отвечать за содеянное

14-летнего подростка освободили от ответственности за случайное убийство лучшего друга. Фото: СОЦСЕТИ

14-летний петербургский подросток, в марте 2020 года застреливший лучшего друга из ружья своего отца - судьи Третьего кассационного суда, не будет отвечать перед законом за содеянное. Изначально школьнику предъявили обвинение по статье «Убийство», но теперь дело в отношении парня прекращено.

- Обвинение сыну судьи было переквалифицировано на статью «Причинение смерти по неосторожности», уголовная ответственность по которой наступает с 16 лет. Это произошло еще в сентябре, - сообщил газете «Петербургский дневник» близкий к следствию источник.

Напомним, что трагедия произошла 7 марта в доме по улице Ижорского Батальона в Колпино. Группа подростков смотрела в квартире судьи хоккей, когда сын хозяев достал отцовское ружье и в шутку направил не лучшего друга-сверстника. Произошел выстрел и 14-летний юноша погиб на месте. Испуганный стрелок сбежал, но позже был найден.

Его отец помог семье погибшего с похоронами и выплатил компенсацию.