Смертельные игры: 14-летний сын судьи подозревается в том, что случайно застрелил своего лучшего друга из ружья отца

Поздним вечером в субботу десятки силовиков столпились в одной парадной в доме по улице Ижорского батальона в городе Колпино в Петербурге. Росгвардия, полиция и следователи решали почти шекспировский вопрос: "Вскрывать или не вскрывать?". Прямо перед ними на лестничной клетке лежал труп 14-летнего подростка Ивана. Следы волочения и крови явно указывали, что тело сюда притащили из квартиры напротив. Тут-то и вставала загвоздка. Ведь за дверью, откуда вытащили тело, жил судья Евгений П., в квартиру к которому просто так не вломишься. Гамлетовский вопрос в итоге разрешил руководитель ГСУ СКР по Петербургу, который лично приехал на место происшествия.

"МОГЛИ УБИТЬ ДРУГ ЗА ДРУГА"

За несколько часов до этого 14-летний сын судьи Андрей (имена детей изменены - прим. ред.) позвал к себе четверых друзей, один из которым был Андрею самый близкий - Иван. С Ваней сын судьи дружил с 5 класса. Парни были не разлей вода и всегда выручали друг друга. Ребята вместе занимались спортом: смешанные единоборства и плавания. И болели за одну хоккейную команду - СКА. В этот день петербургский клуб как раз играл против Витязя. А у судьи был большой хороший телевизор.

Силовики долго думали вскрывать ли квартиру

Парни не скрывают - ангелами не были. Но от уличной шпаны были очень далеки.

- Они были лучшими друзьями, - пояснили "КП-Петербург" одноклассники парней. - У них были доверительные отношения. Не ссорились, часто гуляли вместе, общались на переменах в школе. Как говорят, могли убить друг за друга. Учились на тройки, но это стандартно для нашей школы.

Сын судьи мог вспылить. Но всегда безобидно

- Поймите, они оба относительно спокойны, - добавляют одноклассники парней. - Дружелюбны и добры. Андрей мог вспылить, потому что он не умеет спорить. И чтобы уладить конфликт, он иногда раздражался. Но про ружье не говорил ни слова. Мы даже не знали, что оно вообще есть.

ЧИПСЫ, КОЛА И ДВА СТВОЛА

Парни хотели в компании друзей посмотреть хоккейную игру. Об алкоголе даже речи не шло.

- Мы зашли в магазин, купили чипсы и колу, - рассказал "КП-Петербург один из участников той вечеринки. - Взяли еще корм для собаки. Смотрели хоккейный матч. Рассказывали друг другу смешные истории. Хохотали, никаких ссор не было. Потом я ушел домой.

Парни остались вчетвером. В этот момент Андрей и заметил оставленные ружья своего отца: ИЖ-18 и ИЖ-81. Парень решил похвастать перед друзьями и взял одно из них. В этот момент раздался роковой выстрел, который и привел силовиков всего города к двери судьи.

Сын судьи (слева) любил спорт

Судья, предположительно, забыл достать из ружья патрон. В итоге ружье, как и говорится в пословице, выстрелило. Пуля попала в голову Ивану. От такого сын судьи пришел в панику. Его лучший друг скончался мгновенно. Парень в шоке выволок труп своего приятеля из квартиры.

В это время его друг, услышавший выстрел из другой комнаты уже звонил своему отцу, чтобы сообщить о смерти Ивана. Отец этого школьника и сообщил в полицию. Сам же сын судьи в страхе сбежал.

"ИГРЫ ПРИВЕЛИ К УБИЙСТВУ"

Сына судьи задержали лишь на следующие сутки. Ночь он провел в лесу. Судя по всему, пытался переварить все случившееся. Парня задержали в городе Пушкин. Патруль ППС доставил его на допрос в СКР. Андрей признался, что попросту испугался и не думал скрываться. Да и куда?

Лучший друг сына судьи погиб от выстрела

- Мой подзащитный признал свою вину и объяснил, что все произошло по неосторожности, - пояснил "КП-Петербург" адвокат парня Артем Баконин. - Сейчас мы едем в Колпинский суд на избрание меры пресечения. Следствие будет просить домашний арест.

Семья судьи готова помочь с похоронами. Следствие не стало настаивать на аресте и попросило суд взять под домашний арест подростка. Служители Фемиды согласились. Теперь парню придется проводить все время в той самой квартире, где и произошла роковая трагедия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Но после показаний подростка они могут изменить статью на "Причинение смерти по неосторожности". А по ней максимальное наказание - до двух лет колонии. Но могут вполне вынести приговор и без заключения в тюрьму. Что касается семьи погибшего, то они верят, что у Андрея не было умысла убивать своего лучшего друга.

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