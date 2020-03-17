«Находится под наблюдением психолога»: Сыну судьи в Петербурге предъявили обвинение в убийстве друга-школьника

14-летний сын федерального судьи в Санкт-Петербурге Андрей (имена подростков изменены - прим.ред.), в квартире которого был застрелен его друг-одноклассник Иван, продолжает находиться под домашним арестом. Трагедия произошла 7 марта. Ребята собрались, чтобы посмотреть хоккей на плазменном телевизоре. В этот момент Андрей взял одно из ружей своего отца - служителя Фемиды, когда и произошел роковой выстрел. Пуля попала в голову Андрею. Школьник скончался на месте. После этого сын судьи в панике вытащил тело из квартиры и сбежал. Ночь он провел в лесу, после чего его задержал экипаж ППС.

Сам Андрей уже дал подробные показания и рассказал, что выстрел произошел по неосторожности. Желания убить товарища у него не было. С этим согласны и родители погибшего школьника. Парни были лучшими друзьями, вместе занимались спортом и болели за хоккейный клуб СКА, матч которого и смотрели в тот роковой день. Сейчас подростку предъявили обвинение по статье "Убийство".

Погибший был лучшим другом сына судьиФото: СОЦСЕТИ

- Мы с этим обвинением не согласны, - пояснил "КП-Петербург" адвокат школьника Артем Баконин. - Полагаем, что должна быть квалификация по статье 109 УК РФ, а именно - убийство по неосторожности. Однако я должен сказать, следователи обязаны были по закону предъявить обвинение. Еще необходимо провести ряд следственных действий, после чего, как мы полагаем, будет принято обоснованное процессуальное решение.

Сейчас сын судьи, по словам адвоката, находится под постоянным наблюдением психолога. Андрей, к слову, участвовал в похоронах погибшего друга.

- Все похороны и все мероприятия проводились совместно (родители погибшего и семья судьи - прим.ред.) и это горе их объединило, - пояснил Баконин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Петербурге у квартиры судьи найден труп 14-летнего школьника

Возбуждено уголовное дело по статье убийство (подробности)

«Были лучшими друзьями, но Андрей мог вспылить»: В квартире сына судьи застрелили 14-летнего школьника

Парни смотрели хоккей, когда прозвучал выстрел из ружья (подробности)

«Ели чипсы, пили колу и шутили»: Один из участников вечеринки в квартире сына судьи рассказал, что было до убийства

По одной из версий, сын служителя Фемиды выстрелил в голову своему лучшему другу из ружья отца (подробности)