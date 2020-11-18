В Смольном рассказали, сколько машин убирают улицы Петербурга после снегопада

Почти 580 машин убирают улицы Петербурга от снега и грязи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 580 единиц спецтехники вышли на уборку улиц Санкт-Петербурга утром 18 ноября. Причиной возросшей активности дорожных служб стал снегопад, налетевший на город. Об этом еще накануне предупреждали синоптики, так что сюрприза не получилось.

- Прошедшей ночью улицы Санкт-Петербурга чистили 566 единиц специализированной техники. Обещанный синоптиками снег повалил в среду утром, и в 8:00 на уборку города вышли 578 машин и почти 1300 работников ручного труда, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Отметим, что за минувшие сутки с дорог Петербурга вывезли 563 тонны мусора и смета. А чтобы не допустить гололеда на проезжей части и тротуарах, было использовано 362 кубометра солевого раствора и 18 тонн песко-соляной смеси.

Жаркая пора настала и у дорожников Ленобласти, там на трассы вывели около 400 машин.

Штормовой ветер, пришедший вместе с потеплением, сломал одно дерево в Петербурге и около 20 в области. А петербургский аэропорт Пулково временно приостанавливал прием рейсов.