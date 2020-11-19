Больше тысячи машин пополнят парк каршеринга в Санкт-Петербург

Больше тысячи новых машин каршеринга выйдут на улицы Петербурга. Водителям можно начинать готовиться. Фото: "Делимобиль"

Сразу тысяча с лишним новых машин пополнит парк каршеринга в Санкт-Петербурге. Крупную партию уже закупила прокатная компания, работающая на рынке Северной столицы. В фирме это называют «предновогодним подаркам» клиентам, количество которых растет с каждым днем.

- Загрузка автопарка в Санкт-Петербурге выше, чем в Москве. Клиентам становится «тесно» на 2000 машинах, которые есть сейчас. Поэтому мы приняли решение увеличить свой флот на 1150 автомобилей, - сообщает пресс-служба «Делимобиля»

Новые KIA RIO X-line уже стоят ровными рядами, готовясь выйти на дороги Северной столицы. Остается надеяться, что резкое увеличение парка каршеринга не приведет к такому же резкому всплеску аварийности в Петербурге. Прокатные машины давно стали частыми «гостями» в сводках ДТП, а некоторые водители управляют ими по принципу «не свое, не жалко».