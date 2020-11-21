Суд арестовал петербуржца, который скинул 13-летнего пасынка из окна многоэтажки на Дыбенко

Суд отправил под арест мужчину, обвиняемого в попытке убийства 13-летнего пасынка. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб.

Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для 34-летнего Александра Л., которого обвиняют в покушении на убийство несовершеннолетнего пасынка. По версии следствия, вечером 20 ноября он скинул страдающего аутизмом 13-летнего подростка с третьего этажа.

- Следствие полагает, что около 21:35 обвиняемый, находясь в квартире дома 22 по улице Дыбенко, с целью убийства сына своей сожительницы, который заведомо находился в беспомощном положении в силу возраста и инвалидности, взял его на руки, перекинул через оконный проем лоджии и сбросил вниз, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сегодня же мужчине предъявили обвинение, однако он вину не признал. В требовании следствия о заключении под стражу просил отказать. Тем не менее, суд отправил обвиняемого на два месяца в Следственный изолятор.

Напомним, что пострадавший мальчик выжил, но получил тяжелые травмы и находится в реанимации.

По предъявленной статье, его отчиму грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.