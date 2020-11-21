Не признал вину: отчим, обвиняемый в попытке убийства 13-летнего пасынка, просил не отправлять его в СИЗО

Отчим, выбросивший пасынка из окна, не признал вину. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб.

34-летний житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в попытке убийства 13-летнего сына своей сожительницы, не признал себя виновным. Об этом он заявил во время заседания суда, где мужчине избиралась мера пресечения. Себя он просил не арестовывать.

- 21 ноября подозреваемому предъявлено обвинение. Вину он не признал. Следствие в обоснование ходатайства о заключении под стражу указало, что непосредственно после совершения преступления фигурант пытался скрыться с места происшествия, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд ходатайство удовлетворил и отправил мужчину в следственный изолятор. В СИЗО обвиняемый пробудет минимум до 20 января 2020 года.

Напомним, что ЧП произошло вечером 20 ноября. Мужчина, по слова очевидцев, находившийся в неадекватном состоянии, разгромил квартиру, а потом начал выкидывать вещи на улицу. Когда его гражданская жена пошла вниз их собирать, сожитель скинул вниз ребенка и свалился сам. В отличие от мальчика, он не пострадал.