Мать детей-заложников из Колпино нашлась и решила перевезти семью в Архангельск

"Колпинских" детей отправят в приют, пока мать будет заниматься переездом в Архангельск. Фото: Артем КИЛЬКИН

История с детьми, которых в квартире в Колпино удерживал их отец, получила новое продолжение. Мать шестерых мальчиков, которая пропала неизвестно где со вчерашнего вечера, нашлась. Женщина уже заявила, что собирается забрать всех и переехать обратно в Архангельск.

- Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки. Она дала устное согласие на временное размещение детей в приюте, пока занимается переездом в Архангельск, где имеет трехкомнатную квартиру, - сообщает «КП-Петербург» источник в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Также стало известно, где женщина находилась со вчерашнего вечера. После дачи показаний в полиции, она не поехала к детям в больницу, а отправилась к подруге, где и переночевала. Сейчас администрация Колпинского района озадачена поиском временного жилья для женщины.

В отношении отца детей возбуждено дело о незаконном лишении свободы, ему грозит от трех до пяти лет колонии.