Грозит до пяти лет: В отношении мужчины, державшего в квартире в Колпино шестерых детей, завели уголовное дело

На отца из Колпино завели дело о незаконном лишении свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело за незаконное лишение свободы в отношении 38-летнего жителя города Колпино, который сначала выгнал из квартиры жену, а потом несколько часов держал в квартире шестерых детей. При себе у мужчины был нож и топор.

- 24 ноября 2020 года в правоохранительные органы Колпинского района Санкт-Петербурга обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что 38-летний сожитель не пускает ее в квартиру, расположенную в одном из домов на Пролетарской улице, где находятся шестеро детей, угрожая ей и им убийством, - сообщает пресс-служба Следкома.

Мужчине грозит от 3 до 5 лет тюрьмы. Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, сам мужчина в разговоре с «КП-Петербург» заявил, что вреда детям причинять не собирался, а с женой поругался из-за ее измены.

Уже известно, что у мужчины были проблемы с психикой и он ходил на прием к психиатру. Последнее время глава семьи принимал антидепрессанты по назначению врача. К нему он попал после запоя, вызванного потерей работы.

В ходе переговоров, районный прокурор убедил мужчину сдаться, пообещав, что в таком случае тот избежит уголовной ответственности.

Отметим, что по уголовной статье горе-отцу грозит от трех до пяти лет лишения свободы, однако его могут освободить от преследования по закону, так как он сдался сам и в ходе конфликта никто не пострадал.

Все дети временно отправлены в одну из больниц Петербурга, за семьей уже пообещала присмотреть детский городской омбудсмен Анна Митянина.