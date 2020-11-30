После взрыва газа во Всеволожске возбуждено уголовное дело

После взрыва весь двор завалило осколками. Фото: vk.com/spb_today

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело посте взрыва газа во Всеволожске, произошедшего поздним вечером воскресенья, 29 ноября. ЧП случилось в микрорайоне Южный, где много новых многоэтажек.

- Следственным отделом по городу Всеволожск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, повлекшее причинение крупного ущерба), - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Виновным грозит штраф или до года тюрьмы.

Напомним что около 21:40 на балконе 12 этажа жилого дома взорвался хранившийся там баллон с газом (само здание не газифицировано). После этого начался пожар, охвативший квартиру.

Вылетевшими на улицу осколками побило припаркованные машины и поранило одного ребенка, у него порезы, угрозы жизни нет. Никто больше не пострадал.

Большей части эвакуированных жильцов разрешили вернуться в свои квартиры.