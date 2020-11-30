Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Застройщик Setl Group оплатит ущерб от рухнувшей трубы на Архивной улице

Заявок на работы по сносу не было, поэтому делом занялся Госстройнадзор
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Труба на Архивной улице упала в час ночи понедельника.

Труба на Архивной улице упала в час ночи понедельника.

Фото: Полина ЖУКОВА

Компания-застройщик Setl Group выплатит компенсации всем пострадавшим сторонам, чье имущество было повреждено в результате обрушения трубы котельной бывшего завода на Архивной улице. ЧП произошло в час ночи 30 ноября.

- Труба бывшей котельной в Невском районе города должна была быть демонтирована в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу застройщика.

В Госстройнадзоре уже заявили, что никаких разрешения на демонтаж объекта никто не запрашивал, соответственно, работы велись незаконно. Известно, что сносом трубы занимался подрядчик, деятельность которого сейчас проверят.

Свою инспекцию начали и сотрудники городской прокуратуры.

Напомним, что в результате обрушения пострадали несколько припаркованных у жилой многоэтажке автомобилей, а в самом доме побило фасад и вышибло входную верь в подъезд. Из людей никто не пострадал.

ЧП