Застройщик Setl Group оплатит ущерб от рухнувшей трубы на Архивной улице

Труба на Архивной улице упала в час ночи понедельника. Фото: Полина ЖУКОВА

Компания-застройщик Setl Group выплатит компенсации всем пострадавшим сторонам, чье имущество было повреждено в результате обрушения трубы котельной бывшего завода на Архивной улице. ЧП произошло в час ночи 30 ноября.

- Труба бывшей котельной в Невском районе города должна была быть демонтирована в рамках подготовки территории к будущему жилому строительству, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу застройщика.

В Госстройнадзоре уже заявили, что никаких разрешения на демонтаж объекта никто не запрашивал, соответственно, работы велись незаконно. Известно, что сносом трубы занимался подрядчик, деятельность которого сейчас проверят.

Свою инспекцию начали и сотрудники городской прокуратуры.

Напомним, что в результате обрушения пострадали несколько припаркованных у жилой многоэтажке автомобилей, а в самом доме побило фасад и вышибло входную верь в подъезд. Из людей никто не пострадал.