Суд арестовал петербурженку, угрожавшую взорвать детский спортклуб

Суд отправил в СИЗО петербурженку,которая ворвалась в спортклуб с банкой пороха и грозилась взрывом. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Неадекватную петербурженку, которая грозилась взорвать детский спортивный клуб, отправили в СИЗО. Напомним, на женщину завели уголовное дело после того, как она ворвалась в секцию дзюдо с банкой пороха. Следствие утверждает, что гостья цинично вела себя по отношению к окружающим, крича попутно матом на всю Ивановскую.

- Она начала подогревать зажигалкой дно банки, в которой была механическая смесь дымного и бездымного пороха, массой 109 граммов. Вину женщина не признала, от дачи показаний она отказалась. Следствие просило заключить ее под стражу, потому что обвиняемая пыталась скрыться и уничтожить улики после подписки о невыезде, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Буйная женщина просила суд «просто отпустить» ее. Однако она все же проведет 2 месяца в следственном изоляторе – по 27 января 2021 года. Сейчас полиция проверяет ее на совершение аналогичных поступков.