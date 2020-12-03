Беглов признал дефицит лекарств от коронавируса в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил о дефиците препаратов от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов признал, что в городе существует проблема дефицита некоторых лекарств, в том числе предназначенных для лечения коронавируса. Напомним, что на закупку препаратов от COVID-19 Северной столице выделили больше 200 млн рублей из федерального бюджета. Ранее власти сообщали, что таблетки поступили во все районные поликлиники.

- Что касается масок, то их достаточно, и цены, в общем-то, нормальные. Но определенный дефицит ощущается лекарств, именно для лечения коронавируса и других противовирусных. Мы работаем над решением проблемы, - рассказал Беглов в ходе эфира на телеканале «Россия-24».

Добавим, что Смольный ввел новые ограничения по коронавирусу. К примеру, в новогодние праздники рестораны в городе работать не будут. Не повезло и театрам, и музеям, и концертам.