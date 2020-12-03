Смольный: Новых ограничений до Нового года не будет

До Нового года дополнительных ограничений обещали не вводить. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в городе. В частности, чиновник пообещал, что последний пакет карантинных мер стал действительно последним. В нынешнем году, по крайней мере.

- Если удастся снять риск роста заболеваемости, новогодние ограничения впоследствии снимем. Если же заболеваемость станет расти, то новых ограничений до Нового года вводить дополнительно все равно не планируем, - пообещал чиновник во время онлайн-брифинга.

Что же касается самих новогодних мер, то они, по словам Елина, направлены в том числе...против туристов. Их в городе очень любят, но сейчас пока просят не приезжать из-за риска занести коронавирус.

Другими опасными факторами названы новогодние корпоративы, а также походы по развлекательным местам. Из-за этого закрываются аквапарки, океанариум, ограничиваются в работе кафе, бары и рестораны.

- Ешьте оливье дома, - посоветовал горожанам вице-губернатор.

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