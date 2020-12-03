Боярскому стало стыдно за новогодние ограничения в Санкт-Петербурге

Сергей Боярский раскритиковал новогодние ограничения в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Боярский прошелся с критикой по новостям о введении жестких новогодних ограничений в Санкт-Петербурге. Депутат Госдумы не понимает, как можно взять и закрыть, пусть и на некоторое время, театры, музеи и рестораны. По словам сына легендарного мушкетера, ему становится стыдно за действия отдельных чиновников, которые не планируют помогать в это нелегкое время малому бизнесу.

- Я по-прежнему сомневаюсь в эффективности новых ограничений. Одно лечим, другое калечим, если выражаться простым языком. Это все – рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города. Специалистам, конечно же, виднее, но у меня один вопрос: а можно по-человечески к людям обратиться с разъяснениями? Чтобы поняли и поддержали, объединились, а не озлобились в очередной раз, - написал Сергей Боярский на своей странице в Facebook.

Тем временем «Комсомолка» уже публиковала официальное объяснение властей Санкт-Петербурга касаемо введения новых запретов на праздничные выходные. Забегая вперед, не исключено, что их и вовсе отменят, если роста заболеваемости не будет.