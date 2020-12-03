Власти Санкт-Петербурга ждут всплеска заболеваемости после концертов в Ледовом и называют это «Уроком Басты»

Власти Петербурга назвали концерты в Ледовом "Уроком Басты". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга назвали «Уроком Басты» произошедший в городе скандал, который вышел на федеральный уровень и привлек внимание даже премьер-министра России. По словам вице-губернатора города Евгения Елина, после двух массовых мероприятий в Ледовом дворце эксперты ожидают резкого роста заболеваемости коронавирусом.

- Баста выступил — мы точно знаем, что через две недели получим всплеск заболеваний, - заявил во время онлайн-брифинга чиновник.

По его словам, этого времени властям должно хватить, чтобы понять, куда качнулись весы по суточной заболеваемости и можно ли ослаблять карантинные ограничения, введенные как раз после концертов рэпера.

При этом новых мер в Смольном пообещали не вводить. До Нового года. Ну а там будет видно по ситуации.

Отметим, что на новогодние праздники власти фактически «закрыли» город, запретив работать ресторанам, театрам, кино, аквапаркам и прочим развлекательным заведениям. Горожан убедительно просят отказаться от корпоративов и «есть оливье» дома. Не будут в Петербурга рады и туристам.

- Мы очень любим гостей и туристов, но извините, не в этом году. Не надо к нам приезжать, - попросил Елин, отметив, что сейчас в городе идут замедление по суточной заражаемости и никто не хочет сорвать этот процесс.