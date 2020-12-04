Почти 40 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще порядка 40 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает активную борьбу с распространением инфекции. Каждый день горожане сдают анализы для выявления коронавируса. По данным Смольного на пятницу, 4 декабря 2020 года, за последние сутки были обследованы почти 40 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39802 человека. Под медицинским наблюдением находится 1918 человек. Из них 41 - в обсерваторе, 1514 - контактные, 363 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

Ученые Петербурга рассказали о том, что облегчить течение COVID-19 способна противотуберкулезная вакцина – она же БЦЖ. "КП-Петербург" подробно выяснила, как она может помочь.

Напомним, что с 4 декабря в Петербурге вступили в силу новые ограничения. Вскоре горожанам стоит ждать закрытие театров, концертных залов, музеев, ресторанов, кафе и баров.