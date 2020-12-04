Автобусы отменили в новогоднюю ночь 2021 в Санкт-Петербурге

Ночные автобусы на Новый год 2021 в Петербурге отменили Фото: Олег ЗОЛОТО

Празднование Нового года 2021 в Санкт-Петербурге пройдет тихо, по-домашнему. В городе отменены все массовые мероприятия, закроют рестораны, кафе и бары. Если кто-то собирается в эту ночь увидеться с друзьями, то ехать к ним придется заранее, либо идти пешком. Общественный транспорт, в том числе ночные автобусы, Смольный тоже отменил.

- Хочу обратить внимание коллег из комитета по транспорту, что в этом году круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января 2021 года для проведения ночных праздничных богослужений в храмах Петербурга, - отметил глава комитета по культуре Константин Сухенко.

В целом, кататься по городу в новогоднюю ночь в Петербурге действительно не будет смысла. Праздничный салют в Северной столице тоже отменили. В Смольном и вовсе попросили горожан встретить праздник дома.