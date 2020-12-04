Петербуржцев предупредили об отключении света в центре Санкт-Петербурга

На протяжении трех дней, с 4 по 6 декабря, в центре Санкт-Петербурга будут частично отключать уличное освещение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцев предупредили о вынужденном отключении уличных фонарей в центре Северной столицы в ночь пятницы 4 декабря и на выходных, 5 и 6 декабря 2020 года. Ранее «Комсомолка» уже писала о главных улицах города, внезапно погрузившихся в частичную тьму. Причиной в обоих случаях стала подготовка к световому шоу на Дворцовой площади, которое, напомним, пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса.

- Временно, по графику, будет отключено уличное и фасадное освещение на участках улиц центра города. А именно, с 4 декабря 21:20 по 5 декабря 5:00, 5 декабря с 16:00 по 22:15 и с 23:00 до 2:00, а также 6 декабря с 16:00 по 22:15, - рассказывают в пресс-службе «Ленсвета».

Свет в указанные выше сроки погаснет на Дворцовой набережной от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки, на частях Миллионной улицы, Адмиралтейского проезда, набережной реки Мойки, Большой Морской улицы. Также отключат освещение сада Зимнего дворца, Главного штаба и Эрмитажа.