На центральных улицах Санкт-Петербурга погас свет

Свет погас на некоторых центральных улицах Санкт-Петербурга из-за подготовки к 3D-шоу на Дворцовой. Фото: vk.com/dorinspb

Центр Санкт-Петербурга погрузился во тьму вечером 4 декабря 2020 года. На некоторых улицах погас свет, что стало удивлением для многих горожан, особенно тех, кто гулял ближе к Дворцовой площади. В соцсетях тут же появились фотографии и видео с «темных уголков» Северной столицы. Как оказалось, причина кроется в 3D-спектакле на Дворцовой, подготовка к которому временно внесла смуту.

- Специалисты вели подготовку к городскому мероприятию на Дворцовой площади. Приносим извинения за временные неудобства. С 18:35 наружное освещение на улицах работает в полном объеме, - ответили «Комсомолке» в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Добавим, что шоу, посвященное «Дню Эрмитажа» на Дворцовой изначально планировали провести в очном формате с ограниченным числом посетителей из-за коронавируса. Однако после «эффекта Басты» (резонансных многотысячных концертов рэпера – Прим.ред.) мероприятие решили полностью провести в онлайне.