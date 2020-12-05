В РПЦ возмутились ограничением числа людей на службах в Санкт-Петербурге

В РПЦ сочли неуместным ограничение числа людей на службах в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Российской православной церкви возмутились ограничением количества прихожан на богослужениях в Санкт-Петербурге. В субботу, 5 декабря 2020 года, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва заявил РИА Новостям, что такое решение властей неуместно и не соответствует эпидемической обстановке в городе.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что в городе сокращается число участников публичных мероприятий, в том числе и на богослужениях.

- Сейчас другая эпидемическая обстановка чем весной, когда система здравоохранения была не готова к эпидемии. Принятые меры и весной вызвали смущение и сомнение многих прихожан, а сейчас и вовсе несоразмерны и неуместны, - возмутился епископ.

Напомним, что в Петербурге ввели жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. В том числе, весь общественный транспорт не будет работать в новогоднюю ночь. Рождественской ночи это ограничение не коснулось.