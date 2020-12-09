Новый вокзал для скоростных поездов построят в Санкт-Петербурге

У Московского вокзала в Санкт-Петербурге появится "сосед". Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый вокзал для приема скоростных поездов обещают построить в Санкт-Петербурге. Он появится рядом с нынешним Московским на месте бывших складов Северного страхового общества. По словам губернатора Александра Беглова, новые железнодорожные пути проложат вплотную к уже существующей ж/д линии – на участке от станции «Обухово» и как раз до будущего вокзала.

- Такой вариант строительства благоприятный, потому что он окажет минимальное воздействие на городскую среду, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного.

Речь о новом вокзале шла в контексте строительства высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Трассу максимально приблизят к Великому Новгороду. По задумке, инновационные составы будут разгоняться до 350-400 км/ч. Строительство завершат в 2027 году.

А пока «Комсомолка» подробно изучила концепции развития ж/д узла и задала самые острые вопросы эксперту.