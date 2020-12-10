В Комздраве рассказали, как "вызвать" коронавирусное такси для поездки на КТ

"Заказывать" поездки на санитарном такси будут лечащие врачи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснили, кто и как должен оформлять заявку на санитарное коронавирусное такси, которое отвезет пациента на компьютерную томографию (КТ). Сам сервис уже начал работать с 10 декабря.

- В Петербурге заработало такси, которое будет возить пациентов на компьютерную томографию за счет городского бюджета. Вызвать его сможет лечащий врач, давший направление на КТ и врач КТ-центра, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Таким образом, именно врач должен дать «талончик» пациенту на бесплатную поездку на КТ и обратно/

Съездить на томографию на такси может человек с подтвержденным диагнозом коронавирус или подозрением на него.

Напомним, что чуть ранее Комздрав показал, как будет выглядеть машина санитарного такси. В ней установлена пластиковая перегородка для защиты водителя.

Привлечение стороннего транспорта позволит не отрывать от важных дел машины «скорой помощи». С двумя таксопарками Смольный уже заключил контракты на перевозки.