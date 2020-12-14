Уникальная фотовыставка «Аристократы морей» открылась в Адмиралтействе

"Аристократы морей" вновь прибыли в Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Фотовыставка «Аристократы морей», посвященная русским морякам, которые открыли Антарктиду 200 лет назад, появилась в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Фотографы-маринисты Юрий Маслаев, Александр Кильмет и Александр Алякринский подготовили снимки, сделанные с величественных парусов отечественного флота – «Крузенштерн», «Паллада», «Седов», «Мир», «Херсонес» и «Надежда».

- Выставка «Аристократы морей» спустя 200 лет вновь объединила имена двух величайших русских мореплавателей, а также знаковые для их судеб города – Кронштадт и Севастополь, - произнес на торжественной церемонии открытия Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

Добавим, что фотовыставка Морского фотографического собрания уже успела побывать даже за границей: в Берлине, Праге, Барселоне, Гранаде и Лиссабоне. И это не считая почти десятка городов России. В Санкт-Петербурге, например, фотографии можно было увидеть в ноябре в Центральном военно-морском музее.