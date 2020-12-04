Суд оштрафовал на 480 тысяч рублей Ледовый дворец после концертов Басты в Санкт-Петербурге

Суд не стал закрывать Ледовый после концертов Басты, а лишь оштрафовал дворец. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский районный суд Санкт-Петербурга не стал закрывать Ледовый дворец после концертов рэпера Басты, а лишь оштрафовал площадку почти на полмиллиона рублей. Сами представители Ледового вину частично признали.

- Суд привлек к административной ответственности ОАО «Дворец спорта» за совершение правонарушения, предусмотренного статьей «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. - Назначен штраф в размере 480 000 рублей.

Суд не стал закрывать Ледовый дворец. СКА не остался без дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что по данной статье предусмотрено также приостановление деятельности сроком до 90 суток. Этой меры и требовали представители Роспотребнадзора, мотивируя свою позицию сложной эпидемиологической ситуацией в городе, однако суд к ним не прислушался.

При этом, сами концерты, собравшие по шесть тысяч зрителей, вызвали возмущение главного санитарного врача России Анны Поповой. Смольный отреагировал на произошедшее введением новых карантинных мер, а вице-губернатор города Евгений Елин сообщил, что власти ждут новой вспышки заболеваемости и назвал произошедшее «Уроком Басты».

А у Сергея Шнурова даже произошла перепалка с рэпером. В ней лидер «Ленинграда» резко раскритиковал заезжего музыканта и обвинил в «закрытии» Петербурга.

Неизвестно, будет ли Роспотребнадзор настаивать на приостановлении работы Ледового в дальнейшем. Но пока, благодаря суду, сможет спокойно вздохнуть хоккейный СКА, который едва не остался без площадки для игр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ужесточение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге: С 30 декабря по 10 января закроют музеи и театры

В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу с 4 декабря 2020 года, рестораны на новогодние праздники работать не будут (подробности)

«По сути – дурачок»: Баста резко ответил Шнурову на критику концертов в Санкт-Петербурге

Музыканты сцепились в Instagram, посвятив друг другу колкие стихотворения (подробности)