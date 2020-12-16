Эксперт рассказал, кто должен согласовывать «дом-гроб» на набережной Карповки

Депутаты вновь обратили внимание на "дом-гроб".Фото: "Студия 44" / пересъемка Полина ЖУКОВА

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в очередной, как минимум третий раз, выступило с критикой строительства жилого комплекса «Мельтцер Холл» на углу набережной реки Карповки и Каменноостровского проспекта. Парламентарии называют будущее здание не иначе, как «дом-гроб» и отмечают, что он не вписывается в окружающую застройку. Кто должен согласовывать такие проекты, журналистам пояснил историк архитектуры Михаил Мильчик.

- Минимум две инстанции: Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и градостроительный совет города. Это не дает 100-процентной гарантии, что в итоге не возникнет дисгармонирующих построек, но возможность будет минимизирована, - рассказал «Невским новостям» эксперт.

Далее будущее здание должны одобрить депутаты парламента Северной столицы. Это, как считает специалист, уже перебор. Однако иногда именно слово депутатов может остановить сомнительную стройку.