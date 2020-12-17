Путин: «Полигон Красный бор под Петербургом – ответственность государства»

На полигоне Красный бор под Петербургом с советских времен складируются опасные отходы Фото: "КП" Архив

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина президенту задали вопрос о том, какое наказание ждет компании, которые вредят экологии. Отвечая, президент подчеркнул, что проблема эта сложнее, чем кажется, и в первую очередь нужно определить, кто ответственный за тот или иной опасный объект.

- Есть так называемый накопленный ущерб. Это то, что скапливалось с советских времен, и не связано с деятельностью современных структур, - подчеркнул президент. – За такие объекты ответственность несет государство. К ним относится в том числе полигон Красный бор под Петербургом. И чем раньше мы сможем эффективно им заняться, тем лучше.

Напомним, ранее президент отвечал на вопрос об открытии границ. Глава государством отметил, что пока этого не произошло, россиянам стоит обратить внимание на внутренний туризм. Кроме того, Владимир Путин пригласил соотечественников в Петербург.