Завершены поиски 14-летней школьницы, пропавшей в Санкт-Петербурге

Полиция завершила поиски пропавшей 14-летней девочки в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Полиция завершила поиски 14-летней школьницы Снежаны Ветровой, которая пропала в Красносельском районе Санкт-Петербурга 21 декабря 2020 года. Напомним, что девочка ушла из дома на улице Катерников около 8 утра, а затем бесследно исчезла. К вечеру мама сообщила обо всем в полицию, а сотрудники МВД уже подключили СМИ. К счастью, спустя пару часов после публикаций в медиа Снежана нашлась.

- Полицейским удалось связаться с девочкой, после чего она самостоятельно вернулась домой. Каких-либо противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершалось, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Добавим, что причины пропажи девочки за пределы семьи не разглашаются. Тем временем Следственный комитет просит петербуржцев о помощи в поиске 16-летней девушки с зелеными глазами и волосами. От нее нет вестей почти 2 месяца.