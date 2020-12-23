Новорожденный малыш, который появился на свет круглым сиротой - от коронавируса у него умерли бабушка с дедушкой, а потом и мать, выписан из реанимации. Там мальчик, родившийся с весом всего два килограмма, набирал вес. А в это время за пределами больницы решалась его дальнейшая судьба.- Мальчик хорошо прибавляет в весе, но до Нового года будет оставаться в клинике под наблюдением врачей. На данный момент органы опеки подтвердили, что тетя подала заявление о готовности взять ребенка себе, - сообщили «Комсомольской правде» в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной.Правда, женщина оговорилась, что заберет малыша, если суд не установит отцовство. На ребенка претендовал также и биологический отец (с мамой мальчика он разошелся вскоре после известия о беременности), однако пока решение не принято.Сведения о сироте, которого можно усыновить, в федеральную Базу данных не передавались.