Амнистию самовольно остекленным балконам и лоджиям, за что в Петербурге начали штрафовать, начиная с этого года, продлили еще на год. Такое постановление, с подачи депутатов Законодательного собрания, выпустил Смольный.Документ вносит в новое «балконное» законодательство очередное смягчение. Так, под амнистию теперь попадают не только балконы и лоджии, остекленные до 11 января 2020-го, но и все остекление, появившееся в течение 2020 года: оно не считается самовольными. Фактически, амнистия продлевается до 1 января 2021-го.При этом все остекление, которое начнет появляться в Петербурге после боя курантов, придется согласовывать. На это дается девять лет, последний срок – 1 января 2030-го. К жестким мерам – требованиям о согласовании или демонтажу – обещают приступить не раньше 1 января 2028 года.– Это новый шаг в либерализации петербургской правовой базы, призванный защитить собственников квартир в типовых домах, которые не являются частью исторической застройки, – пояснил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – В дальнейшем парламент рассмотрит возможность новых корректив, которые коснутся ответственности владельцев жилых помещений.