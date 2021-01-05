Несмотря на праздничные дни в Петербурге продолжают в ежедневном режиме тестировать горожан на коронавирус. Как сообщают в Смольном, за последние сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 16253 человека.По данным на утро вторника, 5 января, в Петербурге под медицинским наблюдением находится 1165 человек. Отмечается, что из них 414 – контактные с заболевшими лица, а 751 – находятся на самоизоляции.Напомним, что накануне, 4 января, Петербург впервые обошел Москву по числу заболевших коронавирусом за сутки. инфекцию выявили у 3657 горожан, и это число оказалось больше, чем в Москве на 66 человек.К слову, ежедневно петербуржцы обращаются с вопросами, касающимися коронавируса, в Единую региональную информационно-справочную службу по номеру 122. Так, за последние сутки было обработано 7039 вызовов.