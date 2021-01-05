5 января вышел документальный фильм под названием «Жизнь человека. Последнее интервью», посвященный хирургу-онкологу Андрею Павленко. Это петербургский врач, который на протяжении почти двух лет боролся с раком желудка. Дата для выхода фильма выбрана не случайно – знаменитого медика не стало ровно год назад, 5 января 2020 года.В основу картины легли кадры и интервью, которые записывали в том время, когда медик боролся с болезнью. Подробно о картине ранее «КП-Петербург» рассказывала жена Андрея - Анна Павленко.- Мы запланировали съемки этой картины примерно за год до смерти Андрея, когда узнали о том, что его болезнь прогрессирует, - делилась с «Комсомолкой» Анна. - Это фильм-воспоминание, там Андрей рассказывает о себе, своем отце, своем детстве.