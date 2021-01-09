Минувшая ночь в Петербурге выдалась богатой на коммунальные аварии. Сразу две трубы рванули в Адмиралтейском районе накануне поздно вечером. О произошедшем рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санки-Петербург» в соцсети «ВКонтакте». Сначала залило водой и заволокло густым паром Столярный переулок на перекрестке с Казначейской улицей.Вторая авария произошла в том же районе через непродолжительный период времени. На этот раз прорвало коммуникации в начале Московского проспекта – прямо у Сенной площади. Движение на автомобильной дороге там было ограничено. На оба адреса ночью оперативно прибыли сотрудники АО «Теплосеть Петербурга», чтобы ликвидировать последствия аварий.К слову, часто подобные коммунальные аварии в Петербурге происходят из-за перепадов температуры: а именно прошедшая ночь стала пока самой холодной с начала зимы в городе.