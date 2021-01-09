В Петербурге уже 10127 человек получили вакцину от коронавируса. Об этом сообщает пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Из этого числа горожан уже 296 завершили цикл вакцинации, которая проходит в два этапа.Отмечается, что прививки делают даже в праздники. Так, например, за 7 января было привито 780 человек. К слову, начали ставить вакцину в поликлиниках и пожилым петербуржцам.– Ограничений по верхней возрастной планке для желающих нет – вакцинацию можно пройти даже в 90 лет и старше. Первые привитые петербуржцы 80-90 лет чувствуют себя хорошо, – рассказали в комздраве.На сегодня в городских поликлиниках в наличии 12565 доз вакцины. Уже составлены списки тех горожан, которые ее получат. Но можно записаться и встать на очередь и на дальнейшую вакцинацию.– Очередь из желающих пройти вакцинацию на ближайшие недели в большинстве районов сформирована, – добавляют в комздраве.