Петербургские полицейские совместно с оперативниками города Сочи задержали в подозреваемого в громком ограблении в Северной столице. На юге они поймали 30-летнего уроженца Хабаровского края, который подозревается в разбойном нападении на отделение банка в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.– В настоящий момент подозреваемый этапирован в Петербург, где с ним будут проводиться необходимые процессуальные действия, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.Напомним, что 4 января вооруженный пистолетом мужчина в медицинской маске обнес офис крупного банка на Сенной площади. Зайдя в отделение, он наставил оружие на кассира, а затем приказал отдать ему деньги. Он вынес сумму в 1 180 480 рублей, после чего с места происшествия скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.