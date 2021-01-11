Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец ответил на жалобы горожан о невозможности записаться на прививку от коронавируса в медпунктах при некоторых районных поликлиниках. По словам чиновника, в нескольких местах медики уже израсходовали поступившую вакцину из-за ажиотажа.- Некоторые медпункты действительно уже использовали свои дозы вакцины, а некоторые набрали желающих и используют все дозы в ближайшие дни. По большинству поликлиник записаться нельзя до конца недели (с 11 по 17 января 2021 года – Прим. ред.). Новые поставки начнутся в четверг-пятницу, развезем прививку, а далее можно будет вновь записаться, - подчеркнул руководитель Комздрава в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».Добавим, что «Комсомолка» отдельно публиковала адреса медпунктов и номера телефонов для записи на прививку от коронавируса в Санкт-Петербурге. Однако важно знать, нет ли у вас противопоказаний для вакцинирования, коих, к слову, немало.