В Санкт-Петербурге опять расходится статистика по суточному показателю новых случаев коронавиурса. Если федеральный Оперштаб сообщает о 3003 заболевших в городе на 13 января, то Смольный говорит о более чем четырех тысячах.- Количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19 составило 4205 человек. По сравнению с показателями недельной давности (1581 на 6 января), рост составил 165,97% - говорится в ежедневной справке, публикуемой Межведомственным городским координационным штабом.Отметим, что ранее эта же графа в документе называлась «Количество зарегистрированных больных в федеральном регистре с подтвержденным лабораторным методом COVID-19». То есть речь шла именно о заболевших, а не обратившихся за медпомощью как сейчас.Тогда расхождение объяснили разностью данных от врачей и Роспотреднадзора, который и отправляет сведения в «Стопкоронавирус».Отметим, что снижение числа больных в новогодние праздники связывали с нежеланием многих пациентов отлучаться от семьи. А к врачам они пошли лишь когда «прижало».